Juve, Perugia è stata la scelta giusta: stagione top per Nicolussi Caviglia

Scuola Juve in ogni sua sfaccettatura. Hans Nicolussi Caviglia vive a Perugia la sua prima stagione lontano da casa. Lui che è sì valdostano, ma che a Torino (sponda bianconera), sin dal suo arrivo all’età di nove anni, ha trovato il posto giusto per crescere giorno dopo giorno, anno dopo anno, fino a diventare un uomo. La scorsa stagione il triplo salto in avanti del centrocampista classe 2000: dal ritiro estivo con la Primavera, di cui era pure il capitano, all’esordio in Serie A, passando dall’Under 23.

Ad accoglierlo in Seconda Squadra e accompagnarlo all’esordio tra i professionisti, la scorsa stagione, c’era anche mister Grabbi, collaboratore tecnico di Zironelli e soprattutto primo allenatore di Nicolussi in bianconero, nella categoria Pulcini. In quella squadra di giovani promesse c’era anche Moise Kean: gruppo pieno di talento, insomma.

Hans adesso gioca in prestito in Serie B nel Perugia, che se l’è assicurato la scorsa estate all’ultimo giorno di mercato. Esperienza interessante per lui, che ha l’opportunità di confrontarsi e crescere in una categoria complicata e per niente scontata. I risultati altalenanti della sua squadra, tra l’altro, ne sono l’esempio palese: sono costati prima la panchina a Oddo e adesso mettono a dura prova il ritorno di Cosmi.

I numeri individuali della stagione di Nicolussi, invece, sono più che positivi: diciotto presenze, di cui una in Coppa Italia con tanto di gol spettacolare su punizione, e cinque assist. E nell'ultima settimana di calcio giocato è stato indicato dalla Lega B come il miglior giocatore della settimana. Niente male per un ragazzino spedito in Umbria a farsi le ossa, con un occhio proiettato verso un futuro roseo tutto da scrivere.