© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Matthijs De Ligt nelle trattative fra la Juventus e l'Ajax. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, i bianconeri starebbero lavorando anche per Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 che in Olanda è stato paragonato a Paul Pogba e ha un contratto fino al 2021 col club di Amsterdam. A favorire i lavori, l'agente del giovane talento: Mino Raiola, che come noto con i bianconeri vanta un ottimo rapporto.