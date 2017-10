Juve, piace Onyekuru: Marotta e Paratici pensano al giovane nigeriano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo Henry Onyekuru per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sarebbero sulla stella dell'Anderlecht classe 1997, attaccante esterno che in questa stagione ha segnato 5 gol in 12 partite. Di proprietà dell'Everton ma in prestito ai belgi il suo valore si è già moltiplicato, con gli inglesi che lo hanno pagato 8 milioni di euro. In tutto questo Marotta e Paratici lo osservano con attenzione.