Juve, Pinsoglio uomo spogliatoio: dalla festa di CR7 ai complimenti di Szczesny

“Credo Pinsoglio sia un grande esempio: lo vedo allenare ogni giorno con tanta passione”. Le parole di Tek Szczesny, ieri in diretta sul canale YouTube della Juventus, accendono i riflettori sui valori umani e professionali del terzo portiere a disposizione di Sarri. Dal suo ritorno a Torino, dov’è ha fatto tutta la trafila giovanile, l’estremo difensore è sceso campo solo due volte: la prima al posto di Buffon in quella che sembrava l’ultima gara di Gigi con la maglia della Juve, la seconda l’anno scorso contro la Sampdoria alla penultima di campionato.

Pinsoglio è uomo spogliatoio ed è un riferimento per tutti, anche per Cristiano Ronaldo: non un caso, infatti, che fosse l’unico dei compagni di squadra presente alla festa dell’ultimo compleanno di CR7. “Contro l’Inter, in uno stadio completamente vuoto, si sentiva bene solo Pinsoglio che sosteneva tutti” ha detto Szczesny, che in questi giorni gli ha pure concesso casa per allenarsi.