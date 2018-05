Juve, Pipita verso la cessione per il Corriere dello Sport: "HiguaOUT"

© foto di Ospite

"HiguaOUT", titola senza mezzi termini il Corriere dello Sport nel taglio alto di prima pagina. Il Pipita, per il quotidiano, sarebbe molto vicino alla cessione ed il motivo della scelta è presto detto: costato 91 milioni di euro dal Napoli, a 31 anni ha ancora un prezzo interessante, fra i 55 ed i 60 milioni. Per questo monetizzare ora potrebbe essere più che un'idea per la dirigenza bianconera.