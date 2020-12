Juve, Pirlo: "Abbiamo giocato alla pari con l'Atalanta, ma queste partite le devi vincere"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ha pareggiato 1-1 con l’Atalanta, commenta il risultato a Sky: “Abbiamo fatto un’ottima partita, giocavamo contro una squadra forte. Abbiamo giocato alla pari con loro, ma quando dobbiamo fare il saltino come stasera che dovevamo vincere abbiamo giocato con leggerezza e non siamo riusciti a vincere. Queste partite le devi portare a casa. Abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a chiuderla, quando lasci la partita in bilico può succedere di tutto”.

