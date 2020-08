Juve, Pirlo come Zidane: Ronaldo spera che le storie siano simili. Caccia alla sesta Champions

vedi letture

Ritrovare in Andrea Pirlo ciò che ha trovato in Zinedine Zidane. Questo l'augurio che si fa Cristiano Ronaldo in attesa di iniziare a lavorare con il nuovo allenatore della Juventus. L'obiettivo di CR7 è chiaro: vincere la Champions League in bianconero, come fatto per quattro volte con le Merengues, tre delle quali proprio con il francese in panchina. A riportarlo è Tuttosport.