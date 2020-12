Juve, Pirlo: "Con il Genoa serve la stessa concentrazione di stasera, è un obbligo"

vedi letture

Alla Juve riesce l'impresa: il tre a zero del Camp Nou consente ai bianconeri di superare il Barcellona in vetta al gruppo G di Champions League. Dopo il fischio finale, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Partite come questa danno tanti stimoli per il futuro.

"Era importante per il nostro cammino. Era importante continuare il secondo tempo del derby, quando entri con questa determinazione i valori in campo si vedono".

Oggi si è vista una formazione diversa dal solito. Sta costruendo una Juve a sua immagine e somiglianza?

"Avevamo preparato la partita per avere una superiorità in mezzo al campo, con due mezzali pronte sia a giocare che a inserirsi. Sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti delle mezzali, e i ragazzi sono stati bravissimi".

Nel finale Ronaldo va a strappare palla a Messi...

"È una grande soddisfazione: ci tenevamo tutti, in particolare lui, a fare una bella partita contro il suo eterno rivale. Con stimoli così è tutto più facile".

Come si trovano gli stessi stimoli anche contro avversari meno blasonati?

"Non è facile recuperare soprattutto a livello mentale. Ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, che è il campionato. Dobbiamo giocare con questa concentrazione anche contro il Genoa, è un obbligo".