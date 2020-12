Juve, Pirlo: "Con la Dinamo la risposta che cercavo. Ora lavoriamo più sereni"

Il derby di Torino arriva per la Juventus dopo la vittoria alla Dinamo Kiev: “La riposta che cercavo dopo Benevento - dice Andrea Pirlo - Era importante per noi stessi, per la nostra crescita e per il morale dei ragazzi. Avevano bisogno di fare una gara importante, abbiamo subito pochissimo e non abbiamo preso gol. Adesso lavoriamo con più serenità”.

