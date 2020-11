Juve, Pirlo contro il Ferencvaros: "Importante chiudere il discorso qualificazione già domani sera"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto ai microfoni di Juventus TV in vista del match di domani contro il Ferencvaros: “Che gara mi aspetto? Una gara importante, abbiamo la possibilità di chiudere la qualificazione e sarebbe importante faro già domani sera. Ci aspettiamo una partita come in Ungheria, loro giocano un buon calcio e non dobbiamo sottovalutare gli avversari guardando la gara d’andata. Qualche rotazione ci sarà per far giocare qualcuno, soprattutto chi ha giocato tanto in Nazionale. In difesa siamo contati, ma stringiamo i denti e andiamo avanti con quelli che abbiamo”.