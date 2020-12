Juve, Pirlo: "Dybala? Ha ritrovato il gol, adesso ci aspettiamo ancora di più"

La Juve espugna il Ferraris e rimane in scia a Napoli e Inter. A margine del tre a uno sul Genoa, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero.

La difficoltà poteva essere l'approccio, che invece è stato ottimo.

"L'atteggiamento era la cosa principale. Bisognava cancellare la partita di mercoledì. Sapevamo di incontrare una squadra che voleva chiudersi, siamo stati bravi ad avere pazienza. La cosa più importante era l'atteggiamento, non dovevamo aspettare le loro giocate, dovevamo invece aggredirli".

Quanto si è arrabbiato per il gol subito?

"Dà fastidio, invece di marcare in area abbiamo guardato. Dà fastidio quando subisci un tiro e un gol. Ma siamo stati bravi a reagire e a vincere una gara fondamentale per il nostro cammino".

Si è sbloccato Dybala.

"Lui sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi mentalmente e fisicamente. Lo aspettavamo, è tornato al gol e adesso ci aspettiamo ancora di più".

I suoi ragazzi fanno bene la riaggressione immediata.

"Lo stiamo migliorando di partita in partita, ci consente di essere sempre aggressivi e quando riconquisti palla in quella posizione fai anche meno fatica. Questo deve essere l'atteggiamento in tutte le partite, non soltanto in quelle importanti".

Preferisce, anche per le caratteristiche dei tuoi giocatori in mezzo, giocare in questa maniera?

"Non abbiamo un regista classico ma abbiamo giocatori che lo possono fare molto bene. In certe situazioni giochiamo con due, altre volte ne abbassiamo uno più vicino alla linea dei difensori. Oggi Bentancur ha fatto bene in entrambe le fasi, dobbiamo continuare in questo modo".

McKennie è molto bravo in fase d'inserimento.

"Abbiamo sfruttato le sue caratteristiche, che sono da invasore, specie quando gioca Paulo che si defila un po'. Ci serviva uno che attaccasse la profondità e in questo è molto bravo".

Cosa c'è in quell'abbraccio con Dybala?

"Se lo meritava, cercava questo gol da molte settimane. Era importante per lui, l'abbraccio va anche alla squadra, che l'ha sempre supportato in queste partite. Ha trovato il gol e ha fatto anche un'ottima prestazione".