Juve, Pirlo fa la conta per il Benevento: Ronaldo resta a casa, c’è Bonucci. Altra chance per Dybala

Cagliari, Ferencvaros e Benevento. La Juventus chiude stasera il primo terzetto di gare, di questa lunga serie di dieci incontri in poco più di un mese appena cominciata, sul campo del Benevento di Filippo Inzaghi. E proprio contro l’amico ed ex compagno ai tempi del Milan e della Nazionale, Andrea Pirlo non vuole fermare il treno di vittorie partito sabato scorso contro i sardi. “Domani sarò contento se porteremo a casa i tre punti, la vittoria è la cosa più importante”, ha detto il tecnico bianconero alla vigilia del match contro i campani. Successo che Madama dovrà conquistare senza il proprio miglior giocatore: Cristiano Ronaldo.

RONALDO RESTA A TORINO - L’asso portoghese resta a Torino e non parte con il resto dei compagni per la fondamentale trasferta valida per la nona giornata di Serie A. “Cristiano gode di un turno di riposo concordato perché dopo tante partite ha accusato un po’ di stanchezza. Era in programma la sua assenza a Benevento”, a spiegarne i motivi è direttamente Pirlo. Una gestione delle risorse studiata a tavolino dallo staff bianconero e dal portoghese dopo aver analizzato col contagocce il rush finale di questo 2020. Non c’è Ronaldo ma c’è Dybala che scalpita e si prenderà il posto da titolare per rilanciarsi dopo un avvio troppo sotto le aspettative. E c’è anche Bonucci che ha smaltito gli acciacchi fisici e darà subito a piazzarsi al centro della difesa. In una partita che, ha raccontato Pirlo, avrà complicazioni: “Sarà una gara difficile contro una squadra tosta. Conosco benissimo l’allenatore, so cosa vorrà fare e quindi dovremo avere l’atteggiamento concentrato dal primo minuto”.

BONUCCI SUBITO IN CAMPO - Di rientro dal problema alla coscia riferito in Nazionale, Leonardo Bonucci si riprende il posto da titolare al centro della difesa pronto a far coppia con De Ligt. Davanti a Szczesny, turno di riposo sugli esterni per Cuadrado e Alex Sandro tra i più affaticati per largo minutaggio il primo e rientro da pochi giorni dopo due mesi di stop il secondo. Senza Cristiano Ronaldo, altra chance importante per Dybala in un campo che, l’ultima volta, gli ha portato fortuna con una tripletta; assieme a lui, ovviamente, l’uomo del momento Alvaro Morata. Con Rabiot che si riprende il posto dal primo minuto in mezzo al campo, Bentancur è avanti su Arthur per formare la coppia in mediana; torna anche Chiesa a fare avanti e indietro sulla corsia laterale. Solo in giornata Pirlo scioglierà i dubbi su quella che sarà la fascia di competenza in base all’altro esterno: Ramsey è in rimonta su Kulusevski, con lo svedese l’ex viola agirebbe a sinistra, con il gallese si sposterebbe invece sulla destra come nell’esordio di Crotone.