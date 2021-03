Juve, Pirlo: "Il problema di Dybala non è la condizione fisica. Sarà l'arma per il rush finale"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato anche del problema di Paulo Dybala: "Non è condizione fisica. Si sta allenando ma solo sul dritto, senza palla. La parte fisica è a posto, ha continuato solo a correre in questo periodo e non avremmo dubbi. Ha fastidio quando prende la palla, anche nei cambi di direzione".

Come si gestisce un momento così difficile per Dybala?

"Purtroppo l'abbiamo avuto poco a disposizione, non lo abbiamo mai avuto al 100%. Sto parlando con lui perché anche lui vuole mettersi a disposizione, speriamo possa essere un grande acquisto per il rush finale".