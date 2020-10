Juve, Pirlo: "Mi aspettavo il Milan primo, sta giocando bene. Napoli? Noi eravamo pronti"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato del pareggio col Crotone: "Avevamo messo in preventivo di vincere nonostante le assenze e le nazionali ma queste gare le devi portare a casa, purtroppo siamo rimasti in 10 come a Roma ed è stata difficile da gestire. Rosso a Chiesa? Mi sembrava un normale contrasto di gioco e un'espulsione eccessiva, ma è una leggerezza da evitare e non possiamo rimanere in 10 tutte le partite. Fuorigioco millimetrico di Morata? Sono tutti episodi che ci devono far crescere, nei momenti difficili la squadra si è compattata bene e dobbiamo crescere partita dopo partita. Gattuso ha detto che ci teneva giocare a Torino? Lo aspettavamo, eravamo pronti per giocare ma è successo quello che è successo. Milan primo? Me lo aspettava, per ora è giusto che sia in testa perché dall'anno scorso stanno giocando un ottimo calcio".

Stroppa: "C'è stata una prestazione importante di coraggio, i capacità di tenere in campo ontro una Juve rimaneggiata ma con giocatori importanti in campo. La squadra è in crescita, è un aspetto importante e determinante fare punti fa bene a chiunque ma le prestazioni sono sempre state buone. C'è da rammaricarsi per il gol subito un po' ingenuamente ma è un punto ottenuto contro una squadra straordinario