Juve, Pirlo: "Stasera un punto guadagnato. Dybala? Serve tempo, deve ritrovare la forma"

vedi letture

Il 2-2 contro la Roma è un passo indietro per la Juventus di Andrea Pirlo? In conferenza stampa, il tecnico bianconero risponde così: “No, era un rischio prevedibile. Giocavamo contro una grande squadra, sapevamo delle possibili difficoltà. Portiamo a casa un punto positivo, giocando in dieci nel secondo tempo. È un punto guadagnato, queste partite fanno bene”.

La Juventus ha sofferto il pressing della Roma.

“Purtroppo non abbiamo avuto occasioni per giocare partite di prova, queste gare ufficiali sono delle prove. Sapevamo che c’erano delle difficoltà, durante la partita potevamo venirne fuori in maniera. Non ci siamo mossi benissimo, ma sono cose che si possono migliorare”.

In dieci avete fatto le cose migliori?

“Eravamo più ordinati, perché la partita ci ha portato a metterci con due linee da 4, con solo Cristiano davanti. Era normale stringere le maglie difensive e tentare di riattaccare”.

Arriverà il Napoli. C’è il tempo per vedere qualcosa in più?

“Ogni giorno c’è tempo di migliorare, avremo una settimana di lavoro, giocatori che si stanno ambientando meglio, arrivano da campionati diversi”.

Non è facile ricordare un gol preso dalla Juventus come il secondo di questa sera. È una cosa estemporanea o pensa di doverci lavorare su?

“Prendere gol da un nostro piazzato non è una situazione preparata, non abbiamo tenuto le giuste posizioni. Prendere un contropiede in quel modo non è da Juve, ma non è da nessuna squadra”.

C’era attesa per Arthur, ha comandato il gioco con il suo ingresso.

“Come ho detto prima viene da 6 mesi di inattività, non giocava a Barcellona per problemi con la società. Arrivare in un campionato diverso fa sì che ci voglia tempo, sta lavorando tutti i giorni per migliorare e lo vedremo in campo”.

Non avrà Rabiot domenica. Dybala come sta?

“Si è allenato con noi, ci vorrà tempo. Deve solo migliorare la forma fisica”.