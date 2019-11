Juve, più Dybala di CR7 in Champions. Sorpasso gol in due stagioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo aveva agganciato stendendo la Lokomotiv Mosca con una doppietta, lo ha staccato infilando la palla sotto la traversa di Oblak. Paulo Dybala - sottolinea il Corriere dello Sport - nelle ultime due stagioni, ha segnato più di Ronaldo in Champions. Ecco il dato sorprendente emerso dalla notte frenetica dell’Allianz Stadium. Il conto totale dice 8 a 7 per la Joya. E forse può essere considerato un altro segno del destino se proprio di fronte ai Colchoneros, considerati gli eterni rivali del portoghese, il talento argentino è riuscito a riprendersi la Juve - conclude il quotidiano - oscurando CR7. Quasi come se fosse un passaggio di consegne.