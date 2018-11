Juve, più turnover che emergenza: Allegri ha sei certezze e tanti dubbi

"Non siamo in emergenza". Alla vigilia della sfida contro la SPAL, Massimiliano Allegri allontana i problemi di abbondanza (assente) in casa Juventus. Soprattutto a centrocampo, dove chiarisce: "Bisogna far giocare quelli che ci sono. Khedira è fuori, Emre Can penso che in un paio di settimane possa essere a disposizione. Matuidi torna oggi perché aveva bisogno di un paio di giorni di riposo. Pjanic e Bentancur ci sono, ci sistemeremo con chi c'è. Non siamo in emergenza".

TURNOVER -

Non sarà emergenza, ma turnover di sicuro. A parte Perin, scelto in porta al posto di Szczesny, rispetto all'undici tipo della Juventus rimarranno in panchina quasi sicuramente Paulo Dybala ("Ci sono probabilità che parta dalla panchina") e Blaise Matuidi ("Vediamo oggi come sta, ma è probabile che domani stia fuori"). Turno di riposo in vista anche per Giorgio Chiellini ("È normale che devo cercare di gestirlo"). Oltre all'ex Genoa, di fatto gli unici certi del posto sono Bonucci, Pjanic, Bentancur, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Sei undicesimi, ne restano cinque da individuare.

BALLOTTAGGI E DUBBIO MODULO -

Si parte dal modulo, in realtà. Perché molto dipende da quello e vi sono almeno tre alternative per la squadra bianconera. 3-4-3, 4-3-3 o 4-4-2. La presenza di De Sciglio in difesa è più che probabile, in un ruolo o nell'altro: l'ex Milan può giocare da terzo di difesa (con Rugani o Benatia e Bonucci) oppure da terzino. Possibile turno di riposo per Cancelo, anche se pure potrebbe essere impiegato lui in doppia veste: esterno di centrocampo o addirittura mezzala, un esperimento che tenta Allegri. A sinistra ottime possibilità di vedere Alex Sandro, più che probabile il ritorno di Douglas Costa dal primo minuto. Tutto gira, in fin dei conti, attorno all'esterno offensivo brasiliano, vero ago della bilancia delle scelte di Allegri contro la SPAL.