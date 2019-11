Juve, più Rugani che Demiral. Possibile sorpresa Douglas Costa

Fonte: inviato a Torino

Più Rugani che Demiral, a sensazione, nel corso dell’avvicinamento al match di Mosca, che potrebbe mettere in ghiaccio la qualificazione al secondo turno del percorso europeo. Il forfait di De Ligt ha riacceso il pre partita in casa Juventus, dove si respira la massima concentrazione. “In Champions se non fai prestazioni non fai risultati – avverte Sarri -. L'obiettivo è passare il turno. Vogliamo poi il primo posto nel girone nella prossima, ma facciamo i conti con una squadra che si giocherà le residue possibilità di qualificazione”.

Il tecnico rimanda a oggi la scelta sul sostituto di De Ligt, anche se in questo senso l’esperienza di Rugani nella competizione potrebbe essere decisiva nel ballottaggio con Demiral, per il quale sarebbe l’esordio assoluto. Una scelta molto simile a quella consueta per il partner di Cristiano Ronaldo, tra Dybala e Higuain. “Se riuscirò a farli giocare insieme, sarò il primo a esserne contento” ammette Sarri, che dovrebbe preferire il Pipita anche per una condizione non ottimale della Joya.

Il terzo in avanti, invece, è quello meno scontato dell’undici titolare. In rialzo le quotazioni di Douglas Costa, che riporterebbe a un 4-3-3 iniziale. Oppure Ramsey o Rabiot trequartista, di fronte a un Bernardeschi tanto impiegato nelle ultime gare. Al posto dello squalificato Cuadrado, spazio a Danilo sulla fascia destra. Probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (Rabiot), Higuain, Ronaldo.