Juve, Pjaca alla Fiorentina apre le porte per Chiesa e Milenkovic

© foto di Giacomo Morini

Marko Pjaca ieri è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina. Alla Juventus due milioni per il prestito oneroso, altri venti potranno arrivare la prossima stagione nel caso in cui il club viola esercitasse il diritto di riscatto, con i bianconeri che potranno far valere il controriscatto, a 26 milioni. Adesso - scrive il Corriere di Torino - i campioni d'Italia in carica potranno avere un canale privilegiato per Federico Chiesa ma anche per il difensore serbo Nikola Milenkovic, che la Vecchia Signora seguiva già ai tempi del Partizan.