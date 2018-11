Juve, Pjaca conto in sospeso: doppio osservato speciale al Franchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aspettando Pjaca. Sperando che non sia Godot, il conto in sospeso tra Juve e Fiorentina rappresenta innegabilmente un grande punto di domanda per entrambi i club. Il croato, ultimo tassello delle tante operazioni di mercato tra bianconeri e viola, da mercoledì è tornato a disposizione dopo una lombalgia, e sarà probabilmente arruolato per la sfida contro il suo passato. Il tutto davanti ai 38mila del Franchi, che da inizio stagione attendono l'esplosione del ragazzo di Zagabria. Il 23enne, che si gioca una maglia da titolare con Gerson, è legato alla Fiorentina dalla scorsa estate attraverso un prestito oneroso di 2 milioni, e un diritto di riscatto fissato a 20.

OSSERVATO SPECIALE - In maglia viola, Marko ha messo in fila undici presenze (508' totali), un assist e un solo gol in campionato, il 22 settembre contro la Spal. Un ruolino che finora lo bolla come talento inespresso e che, nonostante la fiducia incondizionata di mister Pioli, non convince la società viola vista anche, e soprattutto, l'entità dell'investimento. Insomma, l'ex Schalke 04 è a caccia di un "riscatto" ancora lontano. E se il suo futuro sarà a tinte viola o bianconere lo dirà il campo. La prossima puntata tra Fiorentina e Juventus, quindi, domani alle 18 sul terreno del Franchi, per Pjaca potrebbe essere davvero il grande esame da non fallire. Questa volta, da doppio osservato speciale.