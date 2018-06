Juve, Pjaca: "Futuro? Ora testa al Mondiale, poi ci penseremo"

L'attaccante della Juventus Marko Pjaca, reduce del prestito allo Schalke 04, ha parlato ai media croati dal ritiro della Nazionale: "Mi sento bene fisicamente e oggi questa è la cosa più importante. Mi auguro di poter essere utile alla Croazia in vista del Mondiale. Dopo il periodo allo Schalke sto bene, forse mi aspettavo qualcosa in più ma sono comunque soddisfatto. Sono andato lì perché volevo giocare di più dopo l'infortunio. Il futuro alla Juventus? Ora sono concentrato solo sul Mondiale. Per il futuro ci sarà tempo.Se avrò l'opportunità di giocare in Russia la sfrutterò nel migliore dei modi".