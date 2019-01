Juve, Pjaca più vicino al Genoa: ultima chance per tornare al top

© foto di Federico De Luca

Pjaca è sempre più vicino al Genoa. L'obiettivo della Juventus è, in primis, difendere l'investimento di 23 milioni che, nell'ormai lontana estate del 2016, i bianconeri hanno affrontato puntando sull'allora attaccante della Dinamo Zagabria. Attualmente, il croato è legato alla Fiorentina attraverso un prestito oneroso (due milioni), con diritto di riscatto fissato a 20 e controriscatto a 23 (gli stessi spesi allora). E mentre i rossoblù stanno definendo il dopo-Piatek, i bianconeri pensano a non depauperare eccessivamente il valore di un talento che alla Fiorentina fatica a trovare il riscatto sperato. L'obiettivo del Genoa, invece, è quello regalare a Prandelli un attaccante in grado di non far pesare troppo la partenza del polacco, magari da affiancare al paraguaiano Sanabria, di proprietà del Betis Siviglia su cui il Grifone lavora per un prestito.

LA TRATTATIVA - Dei due milioni spesi dalla Viola per l'anno di prestito, dunque, ne rimarrebbe solo uno in virtù dei sei mesi che mancano alla fine della stagione. E quel milione lo metterebbe il club di Preziosi, con la Juve che vorrebbe mantenere invariate le condizioni che la scorsa estate portarono il 23enne in prestito a Firenze. Perché prima di lasciar partire definitivamente Marko, dalla Continassa vogliono togliersi l'ultimo dubbio. Stessa scommessa, quindi, ma in una piazza diversa e con meno tempo a disposizione per convincere tutti: il Genoa in campo, la Juventus sul mercato.