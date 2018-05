Juve, Pjaca sarà in ritiro. Ma il suo futuro è ancora da scrivere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus valuta il futuro di Marko Pjaca. Il talento croato rientrerà dal prestito allo Schalke e si presenterà al ritirno bianconero a luglio inoltrato, dopo il Mondiale. E lì, alla COntinassa, Allegri e la dirigenza juventina valuteranno il da farsi. L'idea è quella di trattenerlo, ma molto dipenderà dai movimenti offensivi del mercato. In caso di permanenza di tutti gli attuali interpreti il sacrificato potrebbe essere proprio (e ancora una volta) il croato ex Dinamo Zagabria. In caso di partenze eccellenti, magari Mandzukic, ecco che il suo nome potrebbe tornare buono.