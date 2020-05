Juve: Pjanic al Barça, ma serve convincere Arthur. I due giocatori vengono valutati 60 mln

Pjanic al Barcellona solo in cambio del centrocampista Arthur. La Juventus è intenzionata a portare avanti la sua linea ed è pronta a scambiare il centrocampista bosniaco solo per il calciatore brasiliano. Paratici anche nelle ultime ore ha ribadito di non voler prendere in considerazione altre contropartite tecniche, come Semedo e Vidal.

Ma qual è la valutazione? Tutto quindi è nelle mani di Arthur, anche perché Pjanic ha già dato il suo ok al trasferimento. Secondo 'Tuttosport', al momento la valutazione che Juventus e Barcellona fanno dei due calciatori è di 60 milioni di euro. Un prezzo di vendita che garantirebbe a entrambe le società una buona plusvalenza a bilancio.