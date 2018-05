Juve, Pjanic: "Coppa Italia? Complimenti a chi l'ha vinta 4 volte di fila"

© foto di www.imagephotoagency.it

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da JTV dopo la conquista della Coppa Italia. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Complimenti, è stata una partita straordinaria, condotta alla grande, meritata sul campo.

"Sì, non è mai facile giocare una finale, io l'ho detto prima della partita che le chance sono 50 e 50, ci si poteva aspettare che loro creassero qualcosa perchè hanno qualità offensive, quindi sono stati sempre in partita. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo messo qualcosina in più e meritato questa partita. Una serata bellissima quarta volta di fila, un record, complimenti a tutti, soprattutto ai ragazzi che l'hanno vinta quattro volte di fila, spero che da domenica sia anche il settimo Scudetto ufficiale. A loro soprattutto bisogna fare i complimenti, a tutta la squadra in generale, però loro hanno fatto un grandissimo lavoro, sono un esempio per tutti noi, ed è bello. Stiamo godendo, è una serata bellissima, dico a tutti gli juventini di festeggiare, perchè è una cosa bellissima".

Nel momento in cui avete accelerato, avete preso il largo.

"Sì, la Juve è forte, questa squadra è forte, non c'è niente da dire, questa squadra è incredibile. Siamo stati molto bravi nei calci piazzati, ne abbiamo fatte tre. Complimenti al nostro (arriva Benatia, ndr)... ogni tanto riesce a farli...".