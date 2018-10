Juve, Pjanic: "Forti abbastanza per provare a vincere tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco della Juventus, ha parlato alle tv presenti all'Adidas Store di Milano. "Lo Scudetto è il lavoro di un anno, si pensa sempre che sia facile averlo. 'Tanto vincono loro', ci dicono, ma c'è sacrificio e lavoriamo tutto l'anno per vincerlo. La Champions sarà l'obiettivo principale per squadra e tifosi, siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo vincere tutto il possibile. La rosa è ampia e competitiva. Siamo forti per provare a vincere tutto".