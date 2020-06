Juve, Pjanic in partenza: il Barcellona lavora su Arthur e vuole chiudere entro il 30 giugno

Il futuro di Pjanic è adesso. Il Barcellona vuole risolvere al più presto la questione Arthur, ben consapevole che la Juve non è disposta a ripiegare su altri profili per intavolare uno scambio con il centrocampista bosniaco. Nelle prossime ore il club blaugrana dovrebbe incontrare nuovamente l’entourage del centrocampista brasiliano, che pian piano concretizza di essere sempre più fuori dal progetto tecnico di Setien e per questo potrebbe ammorbidirsi di fronte all’idea di andar via. Il club bianconero resta in attesa, il Barcellona vuole chiudere l’affare entro il 30 giugno per avere una ricaduta positiva ai fini di bilancio: il tempo stringe.