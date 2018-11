Juve, Pjanic: "Noi superiori allo United, peccato per la sconfitta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sito ufficiale della Juventus riporta alcune dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Miralem Pjanic dopo la sconfitta contro il Manchester United: "È un peccato, stavamo dominando, eravamo messi meglio in campo e stavamo gestendo il gioco. Non siamo riusciti a chiudere la partita ed è un peccato non aver segnato più gol, anche nella gara di andata, perché siamo stati superiori all'avversario. Purtroppo è arrivata la sconfitta, ma siamo ancora primi nel girone e vogliamo rimanere lì davanti. Speriamo che ci serva di lezione".