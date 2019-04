Juve, Pjanic onesto: "Con l'Ajax potevamo fare qualcosina in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato a JTV dopo il pareggio per 1-1 contro l'Ajax: "Noi qualcosina in più potevamo fare, ma in casa loro hanno sempre fatto bene. Corrono, pressano tanto e non lasciano spazi, quindi diventa complicato. Potevamo far meglio, ripeto, ma la gara di ieri ci servirà per la sfida di ritorno a Torino. Sappiamo che non sarà semplice ma noi ci crediamo e vogliamo passare il turno. La partita? Abbiamo segnato in un buon momento, dovevamo evitare di prendere gol subito forse. Dovremo fare qualcosa in più al ritorno per vincere".