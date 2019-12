Juve, Pjanic: "Poche motivazioni? Sarebbe folle non giocare per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla carta, Bayer Leverkusen-Juventus è una sfida senza alcun obiettivo concreto per i bianconeri. Miralem Pjanic, nella conferenza della vigilia, non accetta però che si parli di calo di motivazioni per questo motivo: "Non è vero, penso che sarebbe follia se giocassimo per non vincere il campionato. Sarebbe tempo sprecato, un peccato perché siamo gente che vuole competere e vincere. Capita, anche se non dovrebbe, che in casa perdi qualche punto. Penso che abbiamo fatto un bel percorso finora, a volte si esagera e si butta troppa negatività attorno a noi. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, in certi momenti magari qualcosa viene meno. Non è stato il caso finora, dobbiamo rigirare la situazione: fare una bella partita domani, metterci in fiducia per la prossima e finire bene queste ultime 2-3 partite prima della sosta. Affrontiamo squadre forti, tutti vogliono vincere contro di noi e non è semplice giocare ogni 3 giorni brillare. Capita che a volte non riesci. Ci siamo parlati, ci siamo detti delle cose e spero che sul campo si vedrà, e che nelle prossime continueremo a fare quello che sappiamo fare bene: vincere".