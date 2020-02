Juve, Pjanic rischia il posto. Bentancur in regia e Khedira mezzala

La Juventus non sta certo passando un periodo positivo e al centro dell'attenzione, come spesso accaduto in questa stagione, c'è il centrocampo, non all'altezza, secondo molti, delle ambizioni del club bianconero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con il rientro di Sami Khedira, Miralem Pjanic potrebbe rischiare il posto, visto che Maurizio Sarri potrebbe affidare le chiavi della regia a Bentancur con il tedesco nel ruolo di mezzala.