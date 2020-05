Juve, Pjanic sempre più lontano: possibili scambi con PSG e Barça. C'è anche Icardi

Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il bosniaco non è incedibile per i bianconeri e Sarri preferisce un regista diverso, come Bentancur. Sulle sue tracce ci sono sia il Paris Saint Germain che il Barcellona e con entrambi i club la Juve potrebbe intavolare degli scambi: per quel che riguarda i parigini i nomi sono quelli di Mauro Icardi e Leandro Paredes, mentre con i blaugrana è sempre valida la pista che porta ad Arthur. Possibile anche una cessione solo per soldi, che farebbero comodo in ottica bilancio.