Juve, Pjanic: "Spero di vincere la Champions. Buffon ci mancherà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miralem Pjanic è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il successo della Juventus contro l'Hellas: "Come ha detto il presidente penso che sia stato lo Scudetto più bello, non è mai facile vincere così tanti anni. Grandi complimenti a tutti, perché insieme abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario. Manca la Champions, vorrei vincerla, spero di riuscirci nei prossimi anni. La Juve sta progettando molto bene, il prossimo anno gli obiettivi saranno gli stessi. Abbiamo vinto meritatamente, siamo felici, insieme. Buffon? Uno dei più grandi ha lasciato la sua Juve, era sua perché è stato qua tanti anni e ha vinto tanto. Ci mancherà, sono felice di aver speso tanti anni con questo uomo. Ha avuto la forza in questi anni di mettersi in discussione, è stato un uomo importante nello spogliatoio, spero che rimarremo amici anche in futuro".