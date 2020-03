Juve, Pjanic sta meglio: la difesa anti-Milan potrebbe essere la BBC

vedi letture

Sarà pur sempre il campo a strappare le attenzioni maggiori nel mondo del calcio. Domani sera, all’Allianz Stadium, sarà Juve-Milan di Coppa Italia: sarà la prima buona occasione per tornare a parlare di sano calcio giocato. Anche se in queste ore si continua a discutere di rinvii, calendario e misure di sicurezza in una Serie A travolta dall’emergenza Coronavirus.

I primi segni di un ritorno alla quasi normalità si avranno già nel pomeriggio, alle 17.45, quando Maurizio Sarri parlerà nella consueta conferenza stampa di vigilia del match per presentare il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per i bianconeri sarà una partita importante, specie dopo il passo falso di Lione in Champions League.

Contro i rossoneri sarà ancora 4-3-3 ma certamente con qualche novità di formazione rispetto all’ultima occasione. Buffon dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto, Bonucci e Chiellini potrebbero condividere il centro della difesa. Mentre De Sciglio potrebbe far rifiatare Alex Sandro a sinistra, con Danilo ancora titolare a destra.

A centrocampo i dubbi maggiori. Pjanic sta decisamente meglio rispetto a una settimana fa, dovrebbe esserci. Così come Bentancur dovrebbe essere confermato nel ruolo di mezzala destra, con Matuidi a sinistra. In avanti, invece, la scelta dovrebbe ricadere ancora su Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.