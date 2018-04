Juve, Pjanic sul Real: "Risultato bugiardo. La palla non voleva entrare"

Durante la sua intervista rilasciata a Sky Sport il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato anche della sconfitta rimediata contro il Real Madrid in Champions League, con il bosniaco che non è sceso in campo a causa della squalifica: "Il gol all'inizio ci ha fatto male, potevamo evitarlo, poi dopo siamo stati in partita, abbiamo fatto occasioni e Navas è stato bravo. Poi è arrivato il secondo gol, straordinario, di Cristiano Ronaldo ed è finita. Volevamo fare meglio ma a volte la palla non vuole entrare. Abbiamo affrontato una squadra forte, ci dispiace aver perso in questo modo. Proveremo a rifarci al ritorno. Divario tra calcio italiano e spagnolo? Real e Barcellona sono due squadre straordinarie, hanno fatto risultati importanti e sempre con gli stessi giocatori che per questo sono abituati a vincere. Potevamo fare meglio e abbiamo dimostrato in passato di potercela giocare. A volte gli episodi vanno dalla parte dei nostri avversari, il risultato è bugiardo. Fino allo 0-2 la partita poteva cambiare".