Juve, Pjanic sullo Scudetto: "Niente di scontato. Lotteremo fino alla fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Adidas organizzato a Milano: "Il Napoli è una squadra seria e forte. Dell'Inter conosco bene l'allenatore, che è bravissimo. Hanno fatto fatica all'inizio ma adesso si sono ripresi. Mi aspetto una grande lotta fino alla fine, noi cerchiamo di vincere ma non c'è niente di scontato, la stagione è ancora molto lunga. Per il Pallone d'Oro ci sono tanti giocatori che hanno fatto una grande annata. Ronaldo è stato il giocatore chiave per il Real Madrid. Mi auguro lo possa vincere anche se è un discorso a sé tra tanti calciatori.Ci sono criteri speciali. I giocatori del Real sono i favoriti".