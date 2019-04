© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria contro il Cagliari: "Era importante oggi, il mister ce lo ha detto, ma ho visto subito una squadra molto concentrata. Abbiamo dimostrato di essere molto seri, ci siamo avvicinati ancora di più allo Scudetto e vogliamo chiudere il discorso il prima possibile per concentrarsi sugli altri obiettivi. Sono contento della mia prestazione, sabato vogliamo altri tre punti. Ne abbiamo fatti tanti, abbiamo un'ottima classifica e non dobbiamo sottovalutare il Milan, non sarà facile visto che affronteremo una bella squadra con un grande allenatore che saprà motivarli al massimo. Siamo andando molto bene, la società cresce e ogni giorno in allenamento riusciamo a migliorare. In campionato le cose vanno bene, la nostra rosa è di qualità e anche in emergenza vediamo grande determinazione e voglia. Il DNA di questa società ci permette di fare sempre meglio".