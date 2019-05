Juve, Pochettino e la promessa Spurs: libero se vince la Champions?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus continua a sondare il terreno per Mauricio Pochettino e anche se Sarri è in questo momento in vantaggio, vista la clausola rescissoria da 30 milioni presente nel contratto dell'allenatore argentino, La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di una possibile promessa del Tottenham al tecnico che parla si una clausola azzerata in caso di vittoria della Champions. Difficile capire se tutto questo sia vero, visto che non c'è niente di scritto ma la Juve resta comunque alla finestra in attesa di capire come fare il primo passo.