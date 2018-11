Juve, Pogba a gennaio: prestito con obbligo la richiesta dei bianconeri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus e Tuttosport oggi in edicola spiega che i bianconeri proveranno a convincere il Manchester United a cedere il calciatore a gennaio in prestito con obbligo di riscatto. Se dovesse arrivare il no il discorso sarebbe rimandato soltanto di qualche mese, visto che la Vecchia Signora a giugno sarebbe in vantaggio sia sul Barcellona che, se dovesse inserirsi, sull'Inter.