Juve, Pogba al primo posto. Ma i 100 milioni potrebbero non bastare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juve che verrà potrebbe ripartire dalla Juve che era. Vorrebbe, almeno. Tra i primi nomi sulla lista di Allegri e Paratici, scrive Tuttosport, c'è quello di Paul Pogba: potenza e qualità, l'uomo ideale per il centrocampo bianconero. Tanto più che è gelo tra il francese e l'ambiente del Manchester United. Non è andato a salutare il pubblico dopo il 4-0 contro l'Everton, ignorando le richieste del tecnico Solskjaer e i suoi compagni. Gli ostacoli? Il più robusto ha le fattezze di Zinedine Zidane, che ha messo Pogba al vertice della lista di mercato del Real Madrid, avversario complicato, per usare un eufemismo. E poi il valore di Pogba: i 100 milioni che la Juve ha incassato tre anni fa potrebbero infatti non bastare. Se a dicembre il Polpo era in piena crisi e ai margini del progetto di Mourinho, nel 2019 è tornato un giocatore fondamentale in campo: 13 gol e 9 assist, la sua miglior stagione in carriera, peraltro in quella Premier League che è per antonomasia vetrina mondiale d'eccellenza. È anche considerato a livello mondiale uno degli sportivi col più alto potenziale commerciale al mondo. Tutti fattori che spingono il suo prezzo verso l'alto.