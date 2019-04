© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Paul Pogba al Manchester United è legato alla qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions League. In caso di mancato quarto posto il francese chiederà la cessione e la Juventus continua a monitorare il tutto, con l'ostacolo più importante che potrebbe essere rappresentato da Zinedine Zidane che lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per il nuovo Real Madrid che nascerà nella prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.