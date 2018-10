Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio

© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paul Pogba e spiega che in casa Manchester United, dalla dirigenza a Josè Mourinho, nessuno sembra più opporsi alla partenza del centrocampista francese. Piuttosto che tenere un giocatore condizionato dal desiderio di andare via, per i Red Devils è meglio farlo partire al giusto prezzo. La Juventus avrebbe già detto ad Allegri che farà di tutto per portarlo in rosa: contatti tra Raiola e la Juventus. O sarà prestito con riscatto estivo a 70 milioni o acquisto subito ma legato alla partenza di Alex Sandro.