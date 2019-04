Juve, Pogba difficilissimo: il francese verso la permanenza a Manchester

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Paul Pogba è sempre di moda in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista difficilmente lascerà il Manchester United in estate, soprattutto dopo la conferma di Ole Gunnar Solskjaer, ma nel caso in cui volesse cambiare aria la Juventus sarebbe in prima fila, pronta a riportarlo a Torino.