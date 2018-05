Juve, Pogba e Milinkovic-Savic i sogni a centrocampo. Più facile Cristante

© foto di Federico Gaetano

Non solo Emre Can. La Juventus pensa a rinforzare il proprio centrocampo e ha già individuato i profili giusti: i sogni sono Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, ma l'opzione più concreta riguarda Bryan Cristante, rilanciatosi nell'Atalanta dopo alcune stagioni in cui sembrava essersi perso. Il club bergamasco lo riscatterà dal Benfica per 4 milioni, Allegri lo conosce bene ma sull'ex centrocampista del Milan ci sono anche Lazio e Inter. A riportarlo è Tuttosport.