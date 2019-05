Juve-Pogba, è sfida al Real. Ma i bianconeri vogliono anche Kanté

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Stampa fa il punto sul supermarket Manchester United. Che senza Champions League si prepara a perdere dei big importanti. Tanti possono andare via: da Romelu Lukaku ad Anthony Martial, da David de Gea a Marcus Rashford. Poi Paul Pogba, per il quale non arriveranno i 150 milioni pretesi inizialmente dai Red Devils. Sarà sfida tra Juventus e Real Madrid.

Duello francese? Non solo Pogba: la Juventus, che ha già preso Aaron Ramsey, punta anche un altro giocatore transalpino. Si tratta di N'Golo Kante del Chelsea: Sarri ha conquistato la Champions League ma c'è chi andrà via. Anche il mediano ex Leicester?