Juve-Pogba, il francese vuole lasciare lo United. Che studia Tielemans

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul sogno Paul Pogba per la Juventus. Il francese vuole lasciare Manchester ma costa oltre 100 milioni di euro. Soltanto che il giocatore vuole partire, non sono i 20 milioni all'anno diritti d'immagine compresi a convincerlo a restare. Così Mino Raiola, agente del giocatore, è al lavoro per studiare una strategia: su Pogba c'è anche il Real Madrid, con Zinedine Zidane che sogna il colpo. E non è un caso se i Red Devils si stanno muovendo per il futuro, eventuale, studiando l'ipotesi Youri Tielemans del Monaco, reduce dal presito al Leicester City.