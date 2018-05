Juve-Pogba, il grande sogno prosegue. Raiola sceglie la via del silenzio

© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul grande sogno della Juventus, ovvero il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United in bianconero. Mino Raiola ha scelto la via del silenzio a riguardo, i rapporti tra società sono intanto ottimi e lo testimonia il quasi acquisto di Matteo Darmian e le tante potenziali trattative imbastite tra le parti. L'eventuale assalto arriverebbe chiaramente a cifre altissime ma i risvolti tecnici ed economici sarebbero importantissimi per la Juve.