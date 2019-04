© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus pensa al mercato e in vista della prossima stagione l'obiettivo è quello di portare alla corte di Massimiliano Allegri un altro centrocampista. Il sogno è sempre quello di riabbracciare Paul Pogba, ma ci sarà da battere la concorrenza del Real Madrid, e il secondo nome è quello di Tanguy Ndombele, ventiduenne del Lione. Il Real ha messo anche lui nella lista e per questo sarà in ogni caso battaglia con i Blancos, ma la Juve c'è e non molla: il valore del centrocampista è sui 70 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.