Juve-Pogba, le cessioni di Khedira e Matuidi possono aiutare il bilancio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba alla Juve? L'affare è nelle intenzioni del ds bianconero Fabio Paratici, ma è anche possibile. Senza appesantire più di tanto il bilancio. Tuttosport fa i conti in tasca al club bianconero, immaginando un trasferimento da 100 milioni di euro al Manchester United e 15 milioni netti (21 lordi) di ingaggio al giocatore.

A bilancio, farebbero 41 milioni di euro a stagione, considerando l'ammortamento. Una cifra pesante, ma con due cessioni a centrocampo la Vecchia Signora potrebbe aiutarsi: a prescindere da eventuale conguagli, soltanto a livello di ingaggio riasparmiato gli addii di Khedira e Matuidi consentirebbero infatti un alleggerimento dei costi da 35 milioni di euro per la prossima stagione. La differenza sarebbe di 6 milioni. Per una stagione, ovvio, ma con Blaise la Juventus (in caso di addio) conta di fare cassa anche in entrata, mentre il contratto di Khedira scadrebbe nel 2021 e quindi la sua cessione consentirebbe un risparmio anche sulla stagione successiva. Conti non proprio semplici, e che aiutano fino a un certo punto: c'è, comunque, da battere la concorrenza del Real Madrid, che ha in Zinedine Zidane un grande estimatore del Polpo