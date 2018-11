Juve, Pogba possibile a gennaio: ipotesi Benatia nell'affare

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus tenterà il doppio assalto a Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Tuttosport a gennaio i bianconeri proveranno a riportare il francese a Torino e l'affare potrebbe concretizzarsi qualora il club inglese volesse Mehdi Benatia, che ha affermato di volere più spazio. In caso contrario ecco che l'assalto partirebbe a giugno e in questo caso sarebbero molte le chance di rivedere il centrocampista in Serie A.